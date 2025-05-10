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В Омске планируют построить судостроительный завод класса «река-море»

Инвесторы вложат более 1,3 млрд рублей в развитие промышленности региона.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о поддержке двух значимых инвестиционных инициатив, представленных на заседании областного инвестиционного комитета. Общий объём вложений в промышленное развитие региона составит 1,35 млрд рублей.

Крупнейший проект — строительство в Омске завода по производству судов класса «река-море». Инвестором выступает АО «Омский речной порт», готовый вложить в реализацию 1,1 млрд рублей.

На предприятии планируется выпускать баржи-площадки для транспортировки строительных материалов и других грузов. Новый завод создаст рабочие места и обеспечит рост грузооборота через Омскую область — как в регионы Крайнего Севера, так и за пределы страны, в Казахстан и Китай.

Также получил поддержку проект по расширению производственного комплекса «База Агрокомплект», одного из участников регионального промышленного кластера. Компания инвестирует 250 млн рублей в модернизацию и расширение мощностей. «Агрокомплект» специализируется на поставке и обслуживании сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства и обладает статусом мультибрендового центра Республики Беларусь.

«Обе компании давно зарекомендовали себя с положительной стороны и берут на себя обязательства реализовать проекты в установленные сроки», — подчеркнул Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.