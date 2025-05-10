В Омске планируют построить судостроительный завод класса «река-море»

На предприятии планируется выпускать баржи-площадки для транспортировки строительных материалов и других грузов. Новый завод создаст рабочие места и обеспечит рост грузооборота через Омскую область — как в регионы Крайнего Севера, так и за пределы страны, в Казахстан и Китай.