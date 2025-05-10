Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске известный ночной клуб «Бункер» объявил о закрытии

Развлекательное заведение проработало более 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске легендарный ночной клуб «Бункер» объявил о закрытии. Объявление появилось в группе заведения «ВКонтакте» 7 мая.

«Друзья, вынуждены сообщить вам печальную новость. Бункер заканчивает свою работу по причинам, не зависящим от нас. 23 года мы создавали мероприятия, знакомили людей, писали свою и нашу историю», — сообщили организаторы клуба «Бункер».

Ночной клуб на улице Мусы Джалиля открылся в начале 2000-х годов в помещении бывшего бомбоубежища. Развлекательное заведение служило местом тусовок и концертов, в том числе для студентов. В декабре 2022 года клуб попал в скандал после того, как охрана отказалась пускать туда мобилизованных в военной форме.