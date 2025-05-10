В Новосибирске известный ночной клуб «Бункер» объявил о закрытии

В Новосибирске легендарный ночной клуб «Бункер» объявил о закрытии. Объявление появилось в группе заведения «ВКонтакте» 7 мая.
«Друзья, вынуждены сообщить вам печальную новость. Бункер заканчивает свою работу по причинам, не зависящим от нас. 23 года мы создавали мероприятия, знакомили людей, писали свою и нашу историю», — сообщили организаторы клуба «Бункер».
Ночной клуб на улице Мусы Джалиля открылся в начале 2000-х годов в помещении бывшего бомбоубежища. Развлекательное заведение служило местом тусовок и концертов, в том числе для студентов. В декабре 2022 года клуб попал в скандал после того, как охрана отказалась пускать туда мобилизованных в военной форме.