В Новосибирске известный ночной клуб «Бункер» объявил о закрытии

Ночной клуб на улице Мусы Джалиля открылся в начале 2000-х годов в помещении бывшего бомбоубежища. Развлекательное заведение служило местом тусовок и концертов, в том числе для студентов. В декабре 2022 года клуб попал в скандал после того, как охрана отказалась пускать туда мобилизованных в военной форме.