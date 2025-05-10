Мэрия в суде потребовала очистить от мусора участок под жилье в Левшино

По сведениям сервиса kartoteka.ru, ООО «Кудесник плюс» создано в 1998 году и занимается строительством. Уставный капитал общества — 10 млн руб. Руководитель и владелец — Александр Тетенов. Помимо «Кудесник плюс», господин Тетенов владеет еще четырьмя компаниями в области строительства, архитектуры и розничной торговли «Урал-Инвест», «Кудесник», «Бюро комплексного проектирования», «Кудесник-Капитал». На сайте группы «Кудесник» сообщается, что холдинг работает на строительном рынке региона уже 25 лет. Компания возводит жилые и гражданские объекты по подряду и как самостоятельный застройщик, среди работ «Кудесника» дома на ул. Косякова, 16, ул. Светлогорской, 11, 15, спальный корпус «Алмаз» на курорте «Ключи», автоцентры «Фольскваген» на пр. Парковый, 64 и ш. Космонавтов, 381 и другие объекты.