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В Башкирии разработают проект системы наблюдения за беспилотниками

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» по итогам закупки у единственного поставщика заключит контракт на разработку проекта размещения оборудования для расширения многопозиционной широкозонной системы наблюдения в Башкирии с АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составила 68,43 млн руб. Деньги выделит корпорация.

Источник: ufa.mk.ru

Проект необходимо разработать до 30 октября.

Целью работы является расширение широкозонной многопозиционной системы наблюдения на территории республики для наблюдения за полетами беспилотных воздушных судов и пилотируемых воздушных судов для внедрения в эксплуатацию унифицированной инфраструктуры государственного поставщика услуг по обслуживанию линий управления беспилотных авиационных систем и контроля беспилотных авиационных систем, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов беспилотных воздушных судов.

Система должна обеспечивать поле наблюдения за полетами беспилотных воздушных судов и пилотируемых воздушных судов, оборудованных ответчиками режимов RBS, S или 1090 ES в районе посадочных площадок на территории республики на высотах от 150 м и выше, с учетом возможностей существующей инфраструктуры для размещения станций системы наблюдения, а также обрабатывать и выдавать полученную информацию в средства автоматизации.

Закупка проводится в рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем».