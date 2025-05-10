В Башкирии разработают проект системы наблюдения за беспилотниками

Проект необходимо разработать до 30 октября.
Целью работы является расширение широкозонной многопозиционной системы наблюдения на территории республики для наблюдения за полетами беспилотных воздушных судов и пилотируемых воздушных судов для внедрения в эксплуатацию унифицированной инфраструктуры государственного поставщика услуг по обслуживанию линий управления беспилотных авиационных систем и контроля беспилотных авиационных систем, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов беспилотных воздушных судов.
Система должна обеспечивать поле наблюдения за полетами беспилотных воздушных судов и пилотируемых воздушных судов, оборудованных ответчиками режимов RBS, S или 1090 ES в районе посадочных площадок на территории республики на высотах от 150 м и выше, с учетом возможностей существующей инфраструктуры для размещения станций системы наблюдения, а также обрабатывать и выдавать полученную информацию в средства автоматизации.
Закупка проводится в рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем».