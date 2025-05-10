В Башкирии разработают проект системы наблюдения за беспилотниками

Система должна обеспечивать поле наблюдения за полетами беспилотных воздушных судов и пилотируемых воздушных судов, оборудованных ответчиками режимов RBS, S или 1090 ES в районе посадочных площадок на территории республики на высотах от 150 м и выше, с учетом возможностей существующей инфраструктуры для размещения станций системы наблюдения, а также обрабатывать и выдавать полученную информацию в средства автоматизации.