Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как изменится программа Ауыл аманаты в 2025 году

Министерство национальной экономики приступило к разработке обновлённой модели реализации программы «Ауыл аманаты», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: МНЭ РКИ

Предусмотрена приоритетная реализация проектов в перспективных сёлах с одновременным развитием инженерной и социальной инфраструктуры. Основное внимание будет сосредоточено на населённых пунктах с высоким потенциалом роста. Их перечень был определён ещё в 2019 году и актуализирован в 2023 году на основе предложений акиматов. Проекты будут сопровождаться модернизацией систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, а также созданием комфортных социальных условий.

пояснили в МНЭ

Программа ориентирована на поддержку сельского предпринимательства. Среди механизмов поддержки — микрокредитование и лизинг под 2,5%. Сейчас министерство обновляет правила, включая подходы к определению специализации населённых пунктов через скрининг.

Параллельно расширяется перечень направлений микрокредитования с учётом региональной специфики. Включены новые виды деятельности, отражающие приоритеты социально-экономического развития территорий. Так, по предложениям акиматов области Абай и ВКО в перечень включён туризм как перспективная отрасль для малого бизнеса.

Предусмотрено создание малых индустриальных зон — для повышения доходов сельчан, сокращения издержек и развития логистики. Они станут площадками для хранения, переработки и сбыта продукции, а также создадут новые рабочие места на местах.

На реализацию новой модели в 2025 году из республиканского бюджета будет выделено 50 млрд тенге. Планируется выдать свыше 5 тыс. микрокредитов.