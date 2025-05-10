Как изменится программа Ауыл аманаты в 2025 году

Предусмотрена приоритетная реализация проектов в перспективных сёлах с одновременным развитием инженерной и социальной инфраструктуры. Основное внимание будет сосредоточено на населённых пунктах с высоким потенциалом роста. Их перечень был определён ещё в 2019 году и актуализирован в 2023 году на основе предложений акиматов. Проекты будут сопровождаться модернизацией систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, а также созданием комфортных социальных условий.