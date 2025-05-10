В Джизакской области запустили новый завод по переработке плодоовощной продукции

Как отмечается, данный проект стал финальной частью семилетней стратегии «BMB HOLDING» по развитию агрокластеров, направленной на производство и экспорт плодоовощной продукции.
На площади в 10 гектаров разместили современное высокотехнологичное производство мощностью 120 000 тонн в год.
Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты.
На предприятии будет использоваться передовое зарубежное оборудование, а также здесь внедрят экологические решения: 25% потребностей в электроэнергии планируется покрывать за счет солнечных панелей.
Открытие «BMB AGRO PLUS» позволит увеличить экспортный потенциал региона. Благодаря запуску этого предприятия создаются 650 постоянных и более 2 000 сезонных рабочих мест.