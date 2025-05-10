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В Джизакской области запустили новый завод по переработке плодоовощной продукции

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Шараф-Ришидовском районе Джизакской области состоялась церемония открытия предприятия, специализирующегося на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Источник: Пресс-служба хокимията Джизакской области

Как отмечается, данный проект стал финальной частью семилетней стратегии «BMB HOLDING» по развитию агрокластеров, направленной на производство и экспорт плодоовощной продукции.

На площади в 10 гектаров разместили современное высокотехнологичное производство мощностью 120 000 тонн в год.

Здесь будут сушить, замораживать и сублимировать плодоовощную продукцию, а также наладят производство пюре, джемов и томатной пасты.

На предприятии будет использоваться передовое зарубежное оборудование, а также здесь внедрят экологические решения: 25% потребностей в электроэнергии планируется покрывать за счет солнечных панелей.

Открытие «BMB AGRO PLUS» позволит увеличить экспортный потенциал региона. Благодаря запуску этого предприятия создаются 650 постоянных и более 2 000 сезонных рабочих мест.

отметили в агентстве