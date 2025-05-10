В Казахстане проверяют асфальтобетонные заводы

«Инспекторы обследовали заводы в Астане и Шымкенте, в области Жетысу, Алматинской, Костанайской, Атырауской, Павлодарской областях. Была проверена оснащенность асфальтобетонных заводов и лабораторий на соответствие требованиям действующих нормативных документов, наличие штатного состава службы качества, соблюдение входного контроля материалов, конструкций и изделий, в том числе правил хранения и транспортировки дорожно-строительных материалов, наличие разработанных технологических регламентов по обеспечению контроля качества», — указывается в сообщении.
Работа по аттестации продолжается. Её цель — обеспечить высокое качество дорожных материалов, повысить ответственность производителей и, тем самым, способствовать улучшению состояния и долговечности автомобильных дорог в Казахстане. В настоящее время дорожники работают в усиленном режиме. До конца месяца планируется провести оценку оставшихся 82 АБЗ.
Ранее сообщалось, что СП «Caspi Bitum» получил паспорт качества на первую партию дорожного битума в 740 тонн. Данный проект имеет стратегическое значение для Казахстана. Увеличение производства битума с 500 до 750 тыс. тонн в год обеспечит потребности активного дорожного строительства по всей стране.
Напомним, завод работает с декабря 2013 года. Сырьем для предприятия является нефть с месторождений АО «Каражанбасмунай». В октябре 2023 года во время визита в КНР президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение между КМГ и CITIC Group, предусматривающее реализацию проекта расширения Caspi Bitum в 2024—2025 годах для обеспечения внутреннего рынка Казахстана битумом местного производства.