В Казахстане проверяют асфальтобетонные заводы

Напомним, завод работает с декабря 2013 года. Сырьем для предприятия является нефть с месторождений АО «Каражанбасмунай». В октябре 2023 года во время визита в КНР президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение между КМГ и CITIC Group, предусматривающее реализацию проекта расширения Caspi Bitum в 2024—2025 годах для обеспечения внутреннего рынка Казахстана битумом местного производства.