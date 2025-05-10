В Краснодаре назвали зарплаты заведующих аптеками

Руководители аптечных учреждений, подтвердившие свою квалификацию сертификатом и обладающие глубокими системными знаниями в данной сфере могут претендовать на заработок от 85 до 130 тысяч рублей. При этом от таких специалистов требуется не менее двух лет опыта на руководящей позиции. Наиболее высокий уровень дохода, составляющий от 130 до 195 тысяч рублей, доступен для профессионалов с высшим фармацевтическим образованием и опытом управления несколькими аптеками в рамках одной сети на протяжении как минимум трех лет.