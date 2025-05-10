В Краснодаре назвали зарплаты заведующих аптеками

Так, максимальных доход заведующего такого учреждения может составлять 195 тысяч рублей. Данные предоставил сервис SuperJob.
Для специалистов, только начинающих свой путь в фармацевтике и обладающих дипломом о среднем профильном образовании, актуальным сертификатом провизора или фармацевта, а также минимум трехлетним стажем практической работы, предлагаемый уровень зарплаты колеблется в пределах 60−75 тысяч рублей. Соискатели с опытом работы на должности заместителя управляющего аптекой или не менее одного года могут ожидать ежемесячный доход в диапазоне от 75 до 85 тысяч рублей.
Руководители аптечных учреждений, подтвердившие свою квалификацию сертификатом и обладающие глубокими системными знаниями в данной сфере могут претендовать на заработок от 85 до 130 тысяч рублей. При этом от таких специалистов требуется не менее двух лет опыта на руководящей позиции. Наиболее высокий уровень дохода, составляющий от 130 до 195 тысяч рублей, доступен для профессионалов с высшим фармацевтическим образованием и опытом управления несколькими аптеками в рамках одной сети на протяжении как минимум трех лет.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что, согласно недавнему исследованию экспертов платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, рынок труда на Кубани в наступающем месяце предлагает множество вакансий с высокими зарплатами, особенно в сфере стоматологии. Одной из самых высокооплачиваемых позиций является вакансия зубного техника с зарплатой от 250 тыс. рублей.