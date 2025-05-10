На побережье Каспия открыли современную базу отдыха

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по развитию туристической отрасли в Мангистауской области. Сегодня в рамках этих задач в нашем регионе строятся новые туристические объекты. Отель на берегу моря не уступает по роскоши зарубежным курортам. Мы считаем, что данный проект повысит туристическую привлекательность региона и будет способствовать увеличению числа посетителей. Акимат области всегда поддерживает подобные инициативы.