Креативные индустрии: как в Казахстане развивают стратегически важный сектор экономики

Креативная индустрия всё увереннее занимает стратегически важное место в экономике Казахстана. С 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях неоднократно подчёркивал необходимость развития этого сектора, и сегодня он включён в Национальный план развития до 2029 года. В стране уже действует 45 597 субъектов креативной индустрии, из них более половины сосредоточены в Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и инфоормации.