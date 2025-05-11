Президент Республики Сербской подтвердил участие в ПМЭФ-2025

Для меня станет честью вновь посетить этот форум, заявил Додик, отметив, что регулярно участвует в мероприятии. Глава Республики Сербской особо подчеркнул успехи российской экономики:
«Меня радуют показатели роста России, которой удалось сохранить развитие экономики, влияющее на жизнь каждого гражданина».
Главной темой ПМЭФ-2025 станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Форум традиционно соберет представителей власти, бизнеса и экспертов из разных стран для обсуждения ключевых экономических вопросов.