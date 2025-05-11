Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 11 мая

Национальный банк назвал курсы валют на 11 мая 2025 года, воскресенье. Курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись 11 мая.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 11 мая, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0062 белорусского рубля, 1 евро — 3,4134 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6803 белорусского рубля.
При сопоставлении с валютными курсами, которые были установлены на четверг, 8 мая, пятницу, 9 мая, и субботу, 10 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля и в воскресенье, 11 мая, не корректировались.
Между тем Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрете.