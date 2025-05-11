Известия: ключевая ставка снизится к концу 2025 года

Аналитики считают, что Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики уже после заседания 25 июля, однако делать это будет постепенно — не более чем на один процентный пункт за раз. Как отметил экономист Газпромбанка Павел Бирюков, решения о снижении ставки возможны только после получения полной статистики по инфляции за апрель и май, что ожидается к лету.