Россиянам рассказали о льготах на лекарства в 2025 году

В 2025 году список жизненно необходимых лекарств, которые граждане льготных категорий могут получить со скидкой или бесплатно увеличился на 18 наименований медикаментов. как отметила в беседе с aif.ru сенатор Ольга Епифанова, всего в список включили порядка 800 наименований.
«Важно отметить, что сохраняется 50% скидка на лекарства для пенсионеров, получающих минимальные пенсии, а также особые условия для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые могут получать медикаменты бесплатно или со скидкой, даже если ранее отказались от набора социальных услуг (НСУ). С 1 февраля 2025 года на лекарственное обеспечение в рамках НСУ будет выделяться 1331,3 рубля из общей суммы набора в 1728,5 рубля», — объяснила сенатор.
Епифанова уточнила, что конкретный перечень препаратов и порядок их получения могут отличаться в зависимости от региона. Сенатор порекомендовала тем, кто имеет право на льготное лекарственное обеспечение, уточнять актуальную информацию и условия программы на официальном сайте регионального Министерства здравоохранения.
Ранее Епифанова рассказала, какие категории пенсионеров получат дополнительные выплаты в мае.