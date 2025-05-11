Экономист Балынин: госдолг США достиг почти 9 млн руб на одного американца

Государственный долг США в расчёте на одного гражданина страны равен примерно 108 тысячам долларов (около 9 млн рублей). Об этом aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«На одного американского налогоплательщика этот показатель в 3 раза выше — более 323 тысяч долларов (около 27 млн рублей)», — уточнил экономист.
Он отметил, что сумма госдолга Соединенных Штатов превысила 36,8 трлн долларов. В рублёвом эквиваленте эта величина равна примерно 3 квадриллионам рублей.
«Это примерно в 1,23 раза больше ВВП США, в то время как по международным стандартам рекомендуемое максимальное соотношение государственного долга к ВПП должно составлять 0,6. По сути, стандарт превышен более чем в 2 раза», — пояснил эксперт.
По его словам, еще 5 лет назад госдолг США немного превышал 26 трлн долларов (сейчас на 41% выше), а в расчёте на одного американца — более 80 тысяч долларов (сейчас на 35% выше).
«Полагаю, что госдолг США превысит отметку в 37 трлн долларов в первой половине лета», — добавил экономист.
Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) поделились прогнозом о том, что дефолт по государственному долгу США может произойти между серединой июля и началом октября.