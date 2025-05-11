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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 516,47 тенге, продажа 518,56 тенге;
  • евро: покупка 582,66 тенге, продажа 586,77 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 6,11 — 6,23 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 513,63 тенге, продают по 519,63 тенге;
  • евро: покупка 580,54 тенге, продажа 587,54 тенге;
  • рубль: покупка 6,14 тенге, продажа 6,25 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 516,01 тенге, 1 евро — 582,47 тенге, 1 рубль — 6,26 тенге.

По итогам дневных торгов 8 мая средневзвешенный курс доллара составил 516,01 тенге, поднявшись на 1,52 тенге.