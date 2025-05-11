В ВКО и области Абай выросли тарифы на электроэнергию

Для населения сохраняется дифференцированный подход — стоимость зависит от объема потребления, наличия электроплит, категории жилья (газифицированное или нет), а также социального статуса. Так, пенсионеры и инвалиды будут платить от 16,666 до 17,062 тенге за первые 120 кВт·ч в месяц.