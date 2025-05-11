«Рольф»: цена автомобилей Lepas будет начинаться от 2,5 млн рублей

Он добавил, что средние цены на автомобили Lepas и iCar в России будут зависеть от разных факторов, но на начальном этапе возможен демпинг для привлечения целевой аудитории: базовые версии компактных кроссоверов будут стоить от 1 млн рублей, а полностью укомплектованные версии внедорожников могут достигать отметки в 2 млн рублей.