Власти Перми через суд требуют снести ночной клуб в Индустриальном районе

Согласно картотеке суда, мэрия требует признать двухэтажное здание площадью 302,5 кв. м на ул. Стахановская, 44, самовольной постройкой и демонтировать его. Согласно «Яндекс Картам», по указанному адресу располагается ночной бар-клуб «Ударник» и пекарня. Здание находится на пересечении улиц Стахановской и Танкистов.