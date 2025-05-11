В Омске УФАС назвало цену опломбировки счётчика слишком высокой

Омское УФАС заподозрило «Газпром межрегионгаз Омск» в нарушении антимонопольного законодательства из-за высоких цен на опломбировку газовых счётчиков. Проверка началась по жалобам жителей, которых возмутила стоимость повторной установки пломбы.
«По предварительным данным антимонопольного органа, трудозатраты на выполнение работ по опломбировке ИПУ газа необоснованно завышены», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Антимонопольщики считают, что компания могла злоупотребить доминирующим положением на рынке коммунального газоснабжения. Возбуждено дело по ст. 10 закона «О защите конкуренции».
Теперь УФАС предстоит выяснить, действительно ли цены были завышены и нарушены ли права потребителей.