На 37 миллиардов тенге нарушили законодательство угольные компании

Он также напомнил, что в декабре 2023 года был утвержден приказ Министерства торговли и интеграции, предусматривающий продажу угля по региональному принципу. В соответствии с этим приказом покупать уголь имеют право лишь те компании (региональные операторы), которые зарегистрированы в этом же регионе.