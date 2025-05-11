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На 37 миллиардов тенге нарушили законодательство угольные компании

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о результатах налоговых проверок в отношении угледобывающих предприятий и их контрагентов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Данные о нарушениях в деятельности предприятий он озвучил в своем ответе на депутатский запрос.

«Министерство финансов осуществляет налоговый контроль за недропользователями, ведущими добычу угля, в установленном порядке. Так, за последние 3 года по результатам налоговых проверок и мониторинга трансфертного ценообразования были выявлены нарушения на сумму 37 миллиардов тенге в отношении налогоплательщиков данной категории», — говорится в ответе премьера.

Он также напомнил, что в декабре 2023 года был утвержден приказ Министерства торговли и интеграции, предусматривающий продажу угля по региональному принципу. В соответствии с этим приказом покупать уголь имеют право лишь те компании (региональные операторы), которые зарегистрированы в этом же регионе.

«Данные меры направлены на равномерное распределение угля на внутреннем рынке и его доступность, что позволило обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, избежать дефицита и ценового сговора, а также способствовало общей стабилизации угольного рынка», — отметил премьер.

В апреле текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не может терпеть ситуацию с уклонениями от налогов.