Миллиардный контракт на ремонт дорог в Самаре выиграла местная компания

Победитель торгов будет ремонтировать местные дороги общего пользования, а также элементы их обустройства. Ремонт нужно выполнить до 31 августа текущего года. Ранее сообщалось, что в 2025 году в Самаре планируют отремонтировать 34 участка дорог и 75 внутриквартальных проездов.