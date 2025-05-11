Миллиардный контракт на ремонт дорог в Самаре выиграла местная компания

В Самаре подвели итоги торгов на ремонт дорог. Речь идет про два контракта, общая стоимость которых превышает миллиард рублей. Информация об этом размещена на госзакупках.
Победителями двух торгов стала одна самарская фирма — ООО’ДСК «Трансстрой». В одной из закупок участвовали шесть претендентов, а в другой — пять. Оба контракта заключены 7 мая.
Победитель торгов будет ремонтировать местные дороги общего пользования, а также элементы их обустройства. Ремонт нужно выполнить до 31 августа текущего года. Ранее сообщалось, что в 2025 году в Самаре планируют отремонтировать 34 участка дорог и 75 внутриквартальных проездов.