Маршруты нескольких автобусов изменились в Минске

МИНСК, 11 мая — Sputnik. До 13 декабря 2025 года временно изменяются маршруты некоторых автобусов, сообщил «Минсктранс».
Причина изменений в том, что началась реконструкция моста через Свислочь на улице Голодеда. Там закрыто движение для всех видов транспорта.
Из-за этого автобусы № 88с, 98с, 108, 148с и 164 на участке от остановки «10-я больница» будут ходить по Уборевича, Ташкентской, Машиностроителей и далее по прежним маршрутам в обоих направлениях.
Ранее директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев, сообщал, что во время ремонта заменят все несущие балки. Планируется увеличить несущую способность конструкции.
Пока идет реконструкция, водителям рекомендуют объезжать этот участок по улице Ташкентской или по МКАД.