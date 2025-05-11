Значение прописки изменилось: новое правило ввели для собственников

Об этом сообщает портал «Юридическая консультация», передаёт ИА DEITA.RU.
В связи с этим наличие или отсутствие регистрации у гражданина не предоставляет ему особых прав или обязанностей. Однако в практике судов при рассмотрении конкретных дел позиция КС РФ стала учитываться настолько строго, что регистрация утратила юридическую значимость.
Недавно Конституционный суд рассмотрел один из таких случаев, в результате чего суду пришлось пересмотреть своё отношение к значению регистрации по месту жительства. Речь шла о праве собственности на квартиру в Москве, на которую претендовали наследник по закону и государство, представленное Московским департаментом имущества.
Наследник утверждал, что квартира была завещана его матери. Хотя наследство официально не оформлялось, мать была зарегистрирована в этой квартире. После её смерти наследник продолжал проживать и оставаться там зарегистрированным, фактически принимая наследство.
Поскольку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не было сведений о новых владельцах, Департамент имущества заявил претензии на квартиру как на выморочное имущество — наследство, не принявшееся наследниками, переходит государству. Гражданин обратился в суд с требованием признать его законным собственником жилья.
Суд пришёл к выводу, что сама по себе регистрация на момент открытия наследства не подтверждает фактическое принятие наследства. Квартира была признана государственной собственностью, и высшие судебные инстанции поддержали это решение.
Конституционный суд РФ обратил внимание на данное дело и уточнил роль регистрации в процессе принятия наследства. По мнению КС, регистрация не может заменить законные процедуры принятия наследства.
Однако если гражданин остаётся зарегистрированным в квартире после истечения срока для принятия наследства и до возникновения спора с государством, не отказываясь от наследства, это может свидетельствовать о его намерении владеть и пользоваться имуществом.
КС РФ постановил, что в таких случаях суд должен учитывать факт регистрации наследника в спорной квартире на момент открытия наследства как доказательство фактического принятия наследства. В связи с этим дело подлежит пересмотру, и, вероятно, квартира будет признана собственностью наследника.
Таким образом, регистрация по месту жительства приобретает значение важного доказательства фактического принятия наследства и права собственности на имущество наследодателя.