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19 муниципалитетов Пермского края получат субсидии на развитие спортивной инфраструктуры

В минспорта Пермского края подвели итоги первого отборочного этапа на получение региональной субсидии.

Источник: РИА "Новости"

Средства будут направлены на строительство и реновацию спортобъектов шаговой доступности. Большинство одобренных заявок — на возведение универсальных спортивных площадок.

По оценке ведомства, в этом году для муниципалитетов предусмотрены новые возможности — например, субсидию разрешено направлять на создание малых футбольных полей и туристических полигонов. Традиционно территории смогут построить скейт-парки, обновить хоккейные коробки, отремонтировать спортзал.

Победители первого этапа отбора должны завершить работы до 25 августа. А тем временем краевые власти готовятся объявить дополнительный отбор на региональные субсидии.