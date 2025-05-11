19 муниципалитетов Пермского края получат субсидии на развитие спортивной инфраструктуры

Средства будут направлены на строительство и реновацию спортобъектов шаговой доступности. Большинство одобренных заявок — на возведение универсальных спортивных площадок.
По оценке ведомства, в этом году для муниципалитетов предусмотрены новые возможности — например, субсидию разрешено направлять на создание малых футбольных полей и туристических полигонов. Традиционно территории смогут построить скейт-парки, обновить хоккейные коробки, отремонтировать спортзал.
Победители первого этапа отбора должны завершить работы до 25 августа. А тем временем краевые власти готовятся объявить дополнительный отбор на региональные субсидии.