19 муниципалитетов Пермского края получат субсидии на развитие спортивной инфраструктуры

По оценке ведомства, в этом году для муниципалитетов предусмотрены новые возможности — например, субсидию разрешено направлять на создание малых футбольных полей и туристических полигонов. Традиционно территории смогут построить скейт-парки, обновить хоккейные коробки, отремонтировать спортзал.