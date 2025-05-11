Еще 1,9 млрд рублей выделят на строительство второй линии Казанского метро

Еще 1,9 млрд рублей выделят на строительство первого участка второй линии Казанского метро. Средства на эти цели направят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчику предстоит проложить перегонные туннели от станции «100-летие ТАССР» («Фучика») до станции «Академическая» («10-й микрорайон»). Также возведут два лестничных схода на станции «100-летие ТАССР» и одного на станции «Тулпар» («Академика Сахарова»). Еще в список задач вошло строительство второго вестибюля на станции «Тулпар» и заложение свай в котловане на станции «100-летие ТАССР».
Работы необходимо завершить до 1 декабря. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 мая. Исполнителя определят 21 мая.
Ранее в Казани на строительство второй ветки метро выделили полмиллиарда рублей. Первый участок включает в себя четыре станции.