Еще 1,9 млрд рублей выделят на строительство второй линии Казанского метро

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит проложить перегонные туннели от станции «100-летие ТАССР» («Фучика») до станции «Академическая» («10-й микрорайон»). Также возведут два лестничных схода на станции «100-летие ТАССР» и одного на станции «Тулпар» («Академика Сахарова»). Еще в список задач вошло строительство второго вестибюля на станции «Тулпар» и заложение свай в котловане на станции «100-летие ТАССР».