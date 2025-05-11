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Суд арестовал башенный кран, мешающий стройке на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске

Региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков Новосибирской области уже полгода не может вывезти с территории долгостроя ПТК-30 на улице Дуси Ковальчук башенный кран, мешающий продолжению строительных работ. Накануне Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на технику.

Источник: Сиб.фм

Кран высотой 51 метр со стрелой длиной 60 метров остался на участке по адресу Дуси Ковальчук, 378А после предыдущего застройщика. Он занимает значительную часть строительной площадки. По данным суда, кран принадлежит индивидуальному предпринимателю, которая отказывается забирать его.

Еще в октябре 2024 года суд обязал владельца крана убрать его с территории, назначив неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки. Однако решение суда исполнено не было.

В апреле 2025 года арбитраж дал фонду право самостоятельно вывезти технику. После этого фонд подал ходатайство о принятии обеспечительных мер. В нём содержалась просьба арестовать кран, предоставить право на определение места его хранения и запретить владельцу или иным лицам распоряжаться имуществом.

5 мая 2025 года суд удовлетворил требования истца в полном объёме.