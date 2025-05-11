Девять лайфхаков: на чем можно сэкономить без вреда для качества жизни

Экономия становится образом жизни, все больше россиян выбирают контроль за тратами. Как сбалансировать доходы и расходы без существенных ограничений и остаться в плюсе, рассказала «Вечерней Москве» начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина.
Автоплатежи.
С их помощью вы не забудете о важных расходах и не получите пени за «просрочку» при оплате «коммуналки», кредита или ипотеки. К таким ежемесячным платежам относятся также различные подписки, переводы близким и взносы в личную копилку.
Настроив автоплатежи единожды, вы сможете эффективнее планировать бюджет, сразу видеть свободные средства на месяц и избегать импульсных покупок.
Выгода от регулярных трат.
Выработайте привычку получать кешбэк со всех повседневных покупок: продуктов, лекарств, оплаты проезда или топлива. Помогают бонусные категории в онлайн-банке, но их список меняется каждый месяц.
Заранее составьте личный топ по уровню трат, а также запишите крупные покупки, которые вы планируете совершить в этом году. Тогда при появлении нужной категории вы ее не пропустите и сэкономите больше.
Сервисы лояльности.
Сокращать ежедневные траты на продукты позволяют сервисы лояльности, которые действуют в разных сетях. Скачайте заранее приложения магазинов или пройдите регистрацию в сервисах, чтобы получать кешбэк с каждой покупки и тратить его на следующие приобретения. Еще один способ — платить картами с повышенным кешбэком.
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В некоторых аптеках тоже есть программы лояльности. После простой регистрации по номеру телефона можно копить и списывать баллы.
Смените тариф.
Уменьшите расходы на мобильный интернет, выбрав более подходящий тариф или бесплатно сменив оператора. За второй вариант иногда дают баллы.
Пересмотр ежедневных привычек.
Кофе с собой каждое утро, такси на работу, включенный на целый день свет в спальне, оставленный открытым без необходимости кран с водой — сокращение этих трат хорошо скажется на бюджете в целом.
Напиток возьмите в красивом термосе из дома, доехать можно на метро, а для «коммуналки» повесьте на входной двери чек-лист «Надо выключить». Еще можно перейти на энергосберегающие лампочки и экологичные режимы стиральной машины и посудомойки. Все это не только экономит деньги, но и помогает экологии.
Отказ от ненужных подписок.
Проверьте, какие платные подписки у вас есть. Возможно, они дублируют друг друга и от чего-то стоит отказаться. Если не готовы определить сразу, можно заморозить на месяц. Лучше сразу перейти на мультисервисы — это дешевле и выгоднее. Так можно и посмотреть сериал, и послушать музыку, и получить бонусы за такси и продукты.
Финансовый детокс.
Перед любой крупной покупкой отложите решение на два-три дня, чтобы убедиться в ее необходимости. Следующий шаг: раз в неделю устраивайте для себя «день без трат», чтобы научиться различать реальные и навязанные потребности.
Экономия на косметике без ущерба для красоты.
Если много денег идет на декоративную косметику или средства для ухода за кожей, то можно зарегистрироваться в программах лояльности любимых магазинов и уменьшить траты за счет бонусов. А еще стоит устроить «инвентаризацию» — посмотреть на уже купленные средства и взять за правило не покупать новые, пока эти не закончатся.
Больше домашней еды.
Питание в ресторанах и кафе сегодня влетает в копеечку. А если добавить кофе, доставки и перекусы в вендинговых автоматах, то расходы вырастут еще больше. Если хотите уменьшить эту статью расходов, начните с малого: берите с собой перекусы, чтобы не покупать их в ближайшей кофейне.
Однако лучше чаще готовить дома — это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и очень полезно для организма и кошелька. А в Сети доступны видео и даже бесплатные курсы на тему того, как организовать домашнее питание и приготовить на неделю за пару часов.
Совсем небольшая трансформация поведения и новые финансовые привычки сберегут существенную часть вашего бюджета без каких-либо компромиссов для здоровья, ритма жизни и ее уровня.
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