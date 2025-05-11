Девять лайфхаков: на чем можно сэкономить без вреда для качества жизни

Проверьте, какие платные подписки у вас есть. Возможно, они дублируют друг друга и от чего-то стоит отказаться. Если не готовы определить сразу, можно заморозить на месяц. Лучше сразу перейти на мультисервисы — это дешевле и выгоднее. Так можно и посмотреть сериал, и послушать музыку, и получить бонусы за такси и продукты.