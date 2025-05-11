В области Абай полным ходом идут посевные работы

Рабочий визит глава региона начал с посещения хозяйства «Лазарев и К», осмотра посевных площадей и ознакомления с весенне-полевыми работами.
Товарищество параллельно развивает растениеводство и животноводство. В распоряжении более 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Из них около 10 тысяч гектаров будут засеяны в этом году, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.
Товарищество сосредоточено на глубокой переработке масличных культур. Подсолнечное масло экспортируется в Китай. В этом году в хозяйстве сеют подсолнечник на 4000 га, лен и рапс на 600 га. В хозяйстве используются современные технологии для повышения качества продукции. Способ посева рапса дроном реализован в качестве испытания. В апреле следующего года планируется посев рапса этим методом. Также приобретена специальная техника для посева мелкозерновых культур.
Кроме того, в целях развития глубокой переработки молока хозяйство приобрело 420 дойных коров. В настоящее время здесь насчитывается полторы тысячи голов крупного рогатого скота. 100 человек обеспечены постоянной работой. Налажена система обработки семян и внесения органических удобрений. Совместно с китайскими специалистами ведется работа по получению гибридов подсолнечника.
Аким области ознакомился с рабочим процессом хозяйства, сев на трактор «К 700» современного типа, осмотрел посевные площади.
Отметим, что в этом году в Бородулихинском районе планируется посеять зерновые на площади 320 тысяч гектаров.