В области Абай полным ходом идут посевные работы

Товарищество сосредоточено на глубокой переработке масличных культур. Подсолнечное масло экспортируется в Китай. В этом году в хозяйстве сеют подсолнечник на 4000 га, лен и рапс на 600 га. В хозяйстве используются современные технологии для повышения качества продукции. Способ посева рапса дроном реализован в качестве испытания. В апреле следующего года планируется посев рапса этим методом. Также приобретена специальная техника для посева мелкозерновых культур.