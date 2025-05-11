Берик Уали: в области Абай необходимо увеличить количество хозяйств, перерабатывающих мясную и молочную продукцию

Переработка сырья — это будущее сельского хозяйства. Нам нужно производить больше не только сырья, но и готовой продукции. Многие крестьянские хозяйства области не имеют полного цикла. Например, если производится зерно, из него не готовят продукцию или доят коров, из него не производят молочные продукты. А здесь весь процесс от сырья до покупателя. Поэтому такие комплексы нужно развивать в каждом районе. Со стороны акимата будет оказана соответствующая поддержка, — сказал глава региона.