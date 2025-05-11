Берик Уали: в области Абай необходимо увеличить количество хозяйств, перерабатывающих мясную и молочную продукцию

Хозяйство, созданное в 2001 году, на сегодняшний день освоило около 14 тысяч гектаров. Большая его часть — пашня, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.
В прошлом году хозяйство собрало 4 895 тонн зерновых и зернобобовых культур, 3 043 тонны подсолнечника. Разводят около 1400 голов крупного рогатого скота, из которых более 400 молочного направления. Ежегодно производится 124 тонны мяса и 1893 тонны молока.
Здесь полностью налажена переработка сельхозпродукции. Сформирована инфраструктура полного цикла по производству мясных, молочных продуктов. В собственности хозяйства есть пекарня. Ведется системная работа по разведению симментальской породы крупного рогатого скота.
В колбасном цехе в день изготавливают 13 видов продукции общим весом до 200 кг. Линия по переработке молока также работает интенсивно. Молоко, сметана различной жирности, сливочное масло и сыр «Гауда» в фирменной упаковке пользуются большим спросом среди жителей района и областного центра.
В молокоперерабатывающем цехе, расположенном в селе Ивановка, в месяц производится 2 500 кг сыра и 3 500 кг сметаны. На сегодняшний день в хозяйстве трудоустроено 140 человек.
Аким области высоко оценил работу хозяйства по переработке сырья.
Переработка сырья — это будущее сельского хозяйства. Нам нужно производить больше не только сырья, но и готовой продукции. Многие крестьянские хозяйства области не имеют полного цикла. Например, если производится зерно, из него не готовят продукцию или доят коров, из него не производят молочные продукты. А здесь весь процесс от сырья до покупателя. Поэтому такие комплексы нужно развивать в каждом районе. Со стороны акимата будет оказана соответствующая поддержка, — сказал глава региона.