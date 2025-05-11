Ограничения на денежные переводы с 30 мая: как они будут работать

Кандидат юридических наук, руководитель ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин отметил, что это нововведение — еще одна мера в цепи системной работы по контролю легализации преступных доходов и вывода капитала из нашей страны. Он полагает, что это решение будет эффективным и при этом не усложнит жизнь простым гражданам.