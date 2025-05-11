Ограничения на денежные переводы с 30 мая: как они будут работать

В России с 30 мая начнут действовать ограничения на переводы денежных средств. Нововведения коснутся транзакций при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Кого затронут новые правила, как они будут действовать и для чего предназначена мера — в материале «Вечерней Москвы».
Как будет работать нововведение.
Согласно действующим правилам, граждане могут переводить до 15 тысяч рублей. Если сумма транзакции окажется выше, тогда потребуется пройти упрощенную идентификацию личности без открытия банковского счета. Однако ранее максимальная сумма перевода по такой схеме не была определена законодательно.
Теперь при упрощенной идентификации граждане смогут переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Нововведение распространяется в том числе и на электронные денежные средства.
При переводе денег с упрощенной идентификацией личности клиент банка передает свои паспортные данные и фамилию, имя, отчество. Если он захочет перевести более 100 тысяч рублей, то ему понадобится полная идентификация личности, при которой банк может запросить более развернутые данные о гражданине:
место регистрации;место фактического проживания;его возможные бенефициары;цель перевода.
Ожидается, что нововведение позволит бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из России.
Никаких препятствий для законопослушных граждан.
Кандидат юридических наук, руководитель ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин отметил, что это нововведение — еще одна мера в цепи системной работы по контролю легализации преступных доходов и вывода капитала из нашей страны. Он полагает, что это решение будет эффективным и при этом не усложнит жизнь простым гражданам.
За что могут заблокировать карту: какие переводы считаются подозрительными.
— Обычным людям ничего не грозит. А вот тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации, это скорее всего затронет. Человек фактически занимается бизнесом, но нигде не регистрируется и просто получает доход, — объяснил собеседник «ВМ».
По его словам, подобные меры вводятся регулярно — со стороны коммерческих банков и платежных систем. Поэтому нововведение, которое вступит в силу с 30 мая, не является какой-то сенсацией.
— Кроме того, сейчас очень активно обсуждается ужесточение контроля за переводами между физическими лицами. Пока это не введено, пока это только проект, но со стороны Центробанка и Федеральной налоговой службы такая работа ведется, — добавил юрист.
При этом пройти упрощенную и полную идентификацию не составляет труда. Поэтому новая мера не чинит никаких препятствий законопослушным гражданам.
— Те, кто получает легальную заработную плату, и те, кто получает доходы как самозанятый или индивидуальный предприниматель, — для них никаких проблем не возникнет, — заключил Брызгалин.
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