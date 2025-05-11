На ремонт моста через Миус на трассе Ростов — Симферополь уйдет 2,1 млрд рублей

Объект расположен на 96-м километре магистрали Р-280 «Новороссия» Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Из документации Упрдора следует, что на некоторых участках проезжей части есть значительные повреждения: трещины и колеи разной глубины, выбоины и раскрошившийся асфальт. Кроме того, вдоль маршрута есть деформированные ограждения и дорожные знаки.