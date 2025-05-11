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На ремонт моста через Миус на трассе Ростов — Симферополь уйдет 2,1 млрд рублей

В Неклиновском районе Ростовской области отремонтируют мост через Миус. На эти цели планируется потратить 2,1 млрд руб., сообщает Управление автодороги Москва — Волгоград (Упрдор).

Источник: Коммерсантъ

Объект расположен на 96-м километре магистрали Р-280 «Новороссия» Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Из документации Упрдора следует, что на некоторых участках проезжей части есть значительные повреждения: трещины и колеи разной глубины, выбоины и раскрошившийся асфальт. Кроме того, вдоль маршрута есть деформированные ограждения и дорожные знаки.

Подрядчик обновит системы освещения, пожарной безопасности и другие элементы инфраструктуры. Фактически, через реку Миус проложат новый мост, поскольку опоры моста, его пролеты и подходы нужно полностью заметить.

По рассчетам Упрдора, работы начнутся в 2025 году и завершатся к декабрю 2027-го. С 7 мая началась работа комиссии по оценке заявок.