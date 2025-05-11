В Иркутской области задержали водителя и организатора гонок после гибели девушки

«У него машину кинуло сначала в левую сторону, он вроде как отрулил, то есть машину, с которой он вставал в заезд, он чуть не задел, и потом, получается, морда автомобиля начала смотреть уже в сторону непосредственно этой девочки и двух других лиц, там парнишка еще с девушкой были. В моменте просто машину на них бросило. ~Девочка просто стояла, опиралась на крышку багажника машины, в которую он влетел. И тут парнишка еще стоял с девушкой, их по касательной отбросило, а девочку зажало между двумя машинами~. Их всех отбросило, машины улетели в кювет, людей тоже разбросало, там разброс, наверное, метров пять-десять был».