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Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 12 мая после выходных

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро, но понизил курс российского рубля на 12 мая, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 12 мая 2025 года, понедельник. В частности, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 12 мая, Национальный банк назвал следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0238 белорусского рубля, 1 евро — 3,4150 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6652 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами валют, которые действовали в четверг, 8 мая, пятницу, 9 мая, субботу, 10 мая, и воскресенье, 11 мая, курс доллара и курс евро стали выше, 12 мая, а курс российского рубля, наоборот, в понедельник стал легче в валютной корзине.

В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0176 белрубля, курс евро стал выше на 0,0016 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0151 белрубля.

Тем временем минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и просрочку.