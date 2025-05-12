Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 12 мая после выходных

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 12 мая 2025 года, понедельник. В частности, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 12 мая, Национальный банк назвал следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0238 белорусского рубля, 1 евро — 3,4150 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6652 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами валют, которые действовали в четверг, 8 мая, пятницу, 9 мая, субботу, 10 мая, и воскресенье, 11 мая, курс доллара и курс евро стали выше, 12 мая, а курс российского рубля, наоборот, в понедельник стал легче в валютной корзине.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0176 белрубля, курс евро стал выше на 0,0016 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0151 белрубля.
Тем временем минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и просрочку.