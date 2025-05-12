Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 12 мая после выходных

В сравнении с валютными курсами валют, которые действовали в четверг, 8 мая, пятницу, 9 мая, субботу, 10 мая, и воскресенье, 11 мая, курс доллара и курс евро стали выше, 12 мая, а курс российского рубля, наоборот, в понедельник стал легче в валютной корзине.