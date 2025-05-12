Целая страна в Центральной Америке готова превратиться в «витрину» для товаров из России

Никарагуа заинтересована увеличить поставки кофе в РФ, став площадкой для российских товаров.
Никарагуа выразила заинтересованность в расширении экспорта своих традиционных товаров — кофе, морепродуктов и табака — на российский рынок. Взамен страна готова стать хабом для поставок товаров из РФ в другие государства Центральной и Латинской Америки. Об этом сообщил спецпредставитель президента республики по вопросам развития отношений с Российской Федерацией Лауреано Ортега.
«Мы заинтересованы увеличивать экспорт наших традиционных продуктов на российский рынок, в первую очередь речь идет о кофе, морепродуктах и табаке. В то же время Никарагуа может стать платформой для экспорта российских товаров в страны Центральной и Латинской Америки», — процитировали слова политика «Известия». Благодаря товарообмену с Россией, в частности, в республику уже были поставлены автобусы и вакцины против COVID-19.
По сведениям издания, Ортега возглавил делегацию Никарагуа, которая прибыла в Москву для участия в празднованиях Дня Победы. Он охарактеризовал политические отношения между странами как превосходные.
Как сообщало URA.RU ранее, по словам профессора МГИМО Бориса Мартынова, политика России стала более ответственной, она начала больше ориентироваться на национальные интересы, а не на общеевропейские и какие бы то ни было другие. Сегодня Россия обозначает свое присутствие в Никарагуа, в Венесуэле и на Кубе.