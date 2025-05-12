Целая страна в Центральной Америке готова превратиться в «витрину» для товаров из России

Как сообщало URA.RU ранее, по словам профессора МГИМО Бориса Мартынова, политика России стала более ответственной, она начала больше ориентироваться на национальные интересы, а не на общеевропейские и какие бы то ни было другие. Сегодня Россия обозначает свое присутствие в Никарагуа, в Венесуэле и на Кубе.