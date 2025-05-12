Экономист Ляшок: темпы роста зарплат в России скоро замедлятся

«По-видимому, рост заработных плат в 2025—2026 годах замедлится по сравнению с темпами, которые наблюдались в 2023—2024 годах. Основным фактором гонки заработных плат в последние годы был растущий дефицит кадров, однако, похоже, что он уже достиг пика и начал постепенно ослабевать», — сказал Ляшок в беседе с РИА Новости. По его словам, уровень безработицы в январе-феврале текущего года немного вырос по сравнению с последними месяцами прошлого года. Также эксперт отметил тенденцию к сокращению числа вакансий.