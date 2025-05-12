Суд обязал Google восстановить на ее сервисах аккаунт sports.ru

Московский арбитражный суд вынес решение в пользу спортивного портала Sports.ru, постановив, что компания Google и её российский филиал обязаны восстановить доступ ко всем аккаунтам, клиентским записям и мобильному приложению издания, обеспечив возможность распространения контента на территории России и стран СНГ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебное решение.
«Признать недействительным односторонний отказ ООО “Гугл” и Google LLC от исполнения обязательств, вытекающих из соглашения Google Play о распространении программных продуктов, заключенного с ООО “Спортс.ру”», — передает агентство.
Накануне Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить российским телеканалам астрономическую сумму в размере 2,8 дуодециллиона рублей (число с 39 нулями). При этом уточняется, что долг компании продолжает расти. Сумма, по словам юриста, не отвечает принципу соразмерности.