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Суд обязал Google восстановить на ее сервисах аккаунт sports.ru

Суд в Москве обязал Google восстановить на ее сервисах аккаунт и клиентскую запись sports.ru.

Источник: Комсомольская правда

Московский арбитражный суд вынес решение в пользу спортивного портала Sports.ru, постановив, что компания Google и её российский филиал обязаны восстановить доступ ко всем аккаунтам, клиентским записям и мобильному приложению издания, обеспечив возможность распространения контента на территории России и стран СНГ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебное решение.

«Признать недействительным односторонний отказ ООО “Гугл” и Google LLC от исполнения обязательств, вытекающих из соглашения Google Play о распространении программных продуктов, заключенного с ООО “Спортс.ру”», — передает агентство.

Накануне Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить российским телеканалам астрономическую сумму в размере 2,8 дуодециллиона рублей (число с 39 нулями). При этом уточняется, что долг компании продолжает расти. Сумма, по словам юриста, не отвечает принципу соразмерности.