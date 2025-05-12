Суд обязал Google восстановить на ее сервисах аккаунт sports.ru

Московский арбитражный суд вынес решение в пользу спортивного портала Sports.ru, постановив, что компания Google и её российский филиал обязаны восстановить доступ ко всем аккаунтам, клиентским записям и мобильному приложению издания, обеспечив возможность распространения контента на территории России и стран СНГ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебное решение.