Экономист Сафонов предложил ввести нормативный НДФЛ для неработающих богатых

Профессор Финансового университета Александр Сафонов выступил с инициативой рассмотреть вопрос о введении обязательных фиксированных платежей для неработающих обеспеченных людей — рантье, детей богатых родителей и домохозяек. Об этом эксперт рассказал в беседе с РБК.