Экономист Сафонов предложил ввести нормативный НДФЛ для неработающих богатых

Профессор Финансового университета Александр Сафонов выступил с инициативой рассмотреть вопрос о введении обязательных фиксированных платежей для неработающих обеспеченных людей — рантье, детей богатых родителей и домохозяек. Об этом эксперт рассказал в беседе с РБК.
Уточняется, что нововведение должно затронуть фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).
При этом Сафонов отмечает, что попытки трудоустроить рантье изначально обречены на провал, поскольку эта категория граждан уже обладает стабильным доходом, полностью покрывающим их жизненные потребности.
Эксперт такж предлагает распространить аналогичный механизм — фиксированные годовые платежи в ОМС и расчет НДФЛ от размера МРОТ — на так называемых «профессиональных бездельников», считая такой подход экономически обоснованным.
Ранее KP.RU писал, что в Госдуме хотят значительно повысить уровня МРОТ.