Юрист Гусятникова рассказала, что мошенники обманывают россиян с помощью кэшбека

Россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества при попытках заработка на банковских кэшбэк-программах. Это сделала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт предупредила о мошеннической схеме в Telegram: злоумышленники заманивают пользователей обещаниями огромного кешбэка (50−90%) за участие в «акциях брендов», предлагая подписаться на канал, перейти по ссылке, ввести номер телефона и SMS-код. Однако выполнение этих действий дает аферистам полный доступ к личным данным жертвы, включая аккаунты Госуслуг, банковские приложения и другую конфиденциальную информацию.
Гусятникова подчеркнула, что стоит понимать, что кешбэк не является волшебным способом легкого заработка, а представляет собой лишь инструмент частичного возврата средств за совершенные покупки.
«Это небольшая компенсация затраченной вами суммы. Чтобы получить кешбэк, надо потратить свои деньги, чем больше размер выгоды, тем большую сумму вы должны потратить», — сказала эксперт.
Накануне в Госдуме РФ выступили с рекомендацией к российским семьям создать кодовое слово для защиты от мошенников.