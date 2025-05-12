Юрист Гусятникова рассказала, что мошенники обманывают россиян с помощью кэшбека

Эксперт предупредила о мошеннической схеме в Telegram: злоумышленники заманивают пользователей обещаниями огромного кешбэка (50−90%) за участие в «акциях брендов», предлагая подписаться на канал, перейти по ссылке, ввести номер телефона и SMS-код. Однако выполнение этих действий дает аферистам полный доступ к личным данным жертвы, включая аккаунты Госуслуг, банковские приложения и другую конфиденциальную информацию.