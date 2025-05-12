Экономике России понадобится минимум 2,6 млн рабочих

В стране дефицит рабочих.
Экономике России необходимы около 2,6 млн рабочих рук. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ).
«Потребность российских компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%. Им требуется до 2,6 млн человек», — передает газета «Известия» со ссылкой на исследование.
Уточняется, что в обрабатывающей отрасли не хватает 391 тысячи сотрудников, а в торговле 347 тысяч работников. Дефицит кадров на транспорте составил 219 тысяч человек, указано в исследовании ВШЭ.
Ранее в России власти планировали решить вопрос дефицита кадров, в частности, из-за оттока рабочих мигрантов. Предлагалось увеличить количество дней сверхурочной работы, а также снизить барьеры при приеме на работу и увольнении.