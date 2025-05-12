Депутат Крупник предложил проверить аниме-игрушки в непристойных позах

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил организовать проверку аниме-игрушек, изображающих персонажей детского возраста в откровенных позах и нижнем белье. Об этом пишет RT, ссылаясь на копию обращения депутата.
Депутат подчеркнул, что обеспечение половой неприкосновенности несовершеннолетних — прямая обязанность государства.
«Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — пояснил Крупник.
При этом он акцентировал, что на полках магазинов и интернет-площадках свободно продаются сомнительные коллекционные изделия с гиперсексуализированными изображениями несовершеннолетних, что фактически является скрытой формой порнографии.
Ранее KP.RU писал, то Госдума рассмотрит закон об ответственности для нарушителей за рубежом.