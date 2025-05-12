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Депутат Крупник предложил проверить аниме-игрушки в непристойных позах

В Заксобрании Петербурга предложили проверить аниме-игрушки несовершеннолетних в непристойных позах и нижнем белье.

Источник: Комсомольская правда

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил организовать проверку аниме-игрушек, изображающих персонажей детского возраста в откровенных позах и нижнем белье. Об этом пишет RT, ссылаясь на копию обращения депутата.

Депутат подчеркнул, что обеспечение половой неприкосновенности несовершеннолетних — прямая обязанность государства.

«Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — пояснил Крупник.

При этом он акцентировал, что на полках магазинов и интернет-площадках свободно продаются сомнительные коллекционные изделия с гиперсексуализированными изображениями несовершеннолетних, что фактически является скрытой формой порнографии.

Ранее KP.RU писал, то Госдума рассмотрит закон об ответственности для нарушителей за рубежом.