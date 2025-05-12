Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания ввела санкции против танкера из Владивостока

Танкер ATLANTICOS, управляемый из Владивостока, попал в новый санкционный список, опубликованный правительством Великобритании в рамках крупнейшего пакета ограничений против российской морской логистики.

Источник: Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров Соединенного Королевства.

Всего в санкционный список включено 100 судов, которые, по мнению британских властей, связаны с так называемым «теневым флотом», обеспечивающим обход ценовых ограничений на поставку российской нефти. Среди них оказался и ATLANTICOS (IMO 9282986), танкер класса «А», построенный в 2004 году, длиной 182 метра и шириной 27 метров. По данным международных систем мониторинга судоходства, 19 апреля судно покинуло порт Владивосток, а 9 мая прибыло на китайский остров Сюшань в провинции Чжэцзян.

«С начала 2024 года эти танкеры перевезли груз на сумму более $24 млрд. Некоторые из судов нанесли ущерб критически важной подводной инфраструктуре», — говорится в заявлении британского правительства.

Местные жители во Владивостоке восприняли новость неоднозначно. Одни считают действия Лондона политическим давлением, другие — поводом для обеспокоенности.

Эксперты в регионе напоминают, что санкционное давление может повлиять на логистические цепочки и обострить конкуренцию на азиатском рынке перевозок.

В то же время прямого подтверждения нарушений со стороны ATLANTICOS пока не представлено. Власти Приморского края ситуацию официально не комментируют.