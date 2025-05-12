Великобритания ввела санкции против танкера из Владивостока

Всего в санкционный список включено 100 судов, которые, по мнению британских властей, связаны с так называемым «теневым флотом», обеспечивающим обход ценовых ограничений на поставку российской нефти. Среди них оказался и ATLANTICOS (IMO 9282986), танкер класса «А», построенный в 2004 году, длиной 182 метра и шириной 27 метров. По данным международных систем мониторинга судоходства, 19 апреля судно покинуло порт Владивосток, а 9 мая прибыло на китайский остров Сюшань в провинции Чжэцзян.