Где в России работать хорошо — Приангарье вошло в топ-10 регионов по темпам роста зарплат

Напомним, В Иркутской области открыто более 250 вакансий для геологов, что на 10% больше, чем в 2024. Больше всего предложений в Москве и Красноярском крае. В Иркутской области на одну вакансию приходится 2,9 резюме, что говорит о дефиците специалистов.