Где в России работать хорошо — Приангарье вошло в топ-10 регионов по темпам роста зарплат

Иркутская область заняла 10-е место в рейтинге регионов России по срокам достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей. Согласно исследованию РИА Новости, этот показатель регион сможет преодолеть через 3,5 года. Иркутская область опережает среднероссийский уровень, где планка в 100 тысяч рублей будет взята через 5 лет, сообщает ИА IrkutskMedia.
По данным на 2025 год, медианная зарплата в Иркутской области после вычета НДФЛ составляет около 70−80 тысяч рублей, что выше среднего по стране (56 тысяч рублей). Основой роста стали добывающая промышленность, энергетика и лесной комплекс — ключевые отрасли региона.
Напомним, В Иркутской области открыто более 250 вакансий для геологов, что на 10% больше, чем в 2024. Больше всего предложений в Москве и Красноярском крае. В Иркутской области на одну вакансию приходится 2,9 резюме, что говорит о дефиците специалистов.