Суд обязал Google восстановить аккаунт и клиентскую запись sports.ru

Арбитражный суд Москвы постановил обязать корпорацию Google и её российскую дочернюю структуру «Гугл» восстановить доступ спортивному интернет-изданию Sports.ru к своему аккаунту, клиентской записи и мобильному приложению на платформах компании. Решение также предусматривает возможность распространения контента ресурса на территории России и стран СНГ.
Суд признал незаконным односторонний отказ со стороны Google и ООО «Гугл» от исполнения условий соглашения, заключённого 1 февраля 2021 года в рамках сервиса Google Play, касающегося распространения программных продуктов. Эти действия были оспорены в сентябре 2024 года, когда Sports.ru направил иск с требованием признать отказ необоснованным и устранить его последствия.
В документе указано, что в случае неисполнения решения суда в течение пяти суток начнётся начисление штрафа: по 100 тысяч рублей в день в течение первой недели, с удвоением суммы за каждый последующий семидневный период.
Отмечается также, что российская компания «Гугл» находится в процессе ликвидации, будучи признанной банкротом осенью 2023 года.
Ранее стало известно, что компания Microsoft приступила к обновлению Windows 11 до версии 24H2, отказаться от этого пользователи не смогут.