Суд обязал Google восстановить аккаунт и клиентскую запись sports.ru

Суд признал незаконным односторонний отказ со стороны Google и ООО «Гугл» от исполнения условий соглашения, заключённого 1 февраля 2021 года в рамках сервиса Google Play, касающегося распространения программных продуктов. Эти действия были оспорены в сентябре 2024 года, когда Sports.ru направил иск с требованием признать отказ необоснованным и устранить его последствия.