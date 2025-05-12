Россиянам напомнили о выросшем втрое штрафе за самокат: что нужно знать подросткам

Российские сервисы аренды электросамокатов ужесточили санкции за нарушения возрастных ограничений, введя трехкратное увеличение штрафов для случаев использования транспорта подростками. Такие меры обусловлены статистикой, свидетельствующей о высокой аварийности среди несовершеннолетних пользователей. Об этом рассказал доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».