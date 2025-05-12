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Россиянам напомнили о выросшем втрое штрафе за самокат: что нужно знать подросткам

Правовед Тишаков: втрое выросли штрафы за езду детей на электросамокатах.

Источник: Комсомольская правда

Российские сервисы аренды электросамокатов ужесточили санкции за нарушения возрастных ограничений, введя трехкратное увеличение штрафов для случаев использования транспорта подростками. Такие меры обусловлены статистикой, свидетельствующей о высокой аварийности среди несовершеннолетних пользователей. Об этом рассказал доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил эксперт, подростки часто игнорируют ПДД, что становится причиной серьезных происшествий. Хотя действующее законодательство устанавливает ответственность за подобные нарушения в виде штрафа до 1500 рублей, эти меры не обеспечивают необходимого эффекта.

Некоторые операторы кикшеринга уже втрое увеличили размер штрафных санкций — с 10 000 до 30 000 рублей. Однако в столице действует особый порядок, где сумма взыскания изначально установлена на уровне 100 000 рублей.

Как добавил Тишаков, в настоящее время также рассматривается возможность внесения поправок в КоАП, ужесточающих ответственность за нарушения ПДД.

Накануне в Москве выписали штраф в размере 100 тыс. рублей за езду на самокате с детьми.