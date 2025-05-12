В Госдуме хотят упростить смену управляющих компаний в домах

Член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марат Нуриев в беседе с РИА Недвижимость сообщил о подготовке законопроекта, который предусматривает сокращение необходимого кворума с 50% до 25% для повторных собраний собственников МКД по ключевым вопросам, включая выбор управляющей организации.
«Планируем внести законопроект в Госдуму в эту весеннюю сессию», — заверил Нуриев.
В соответствии с текущим законодательством, для признания собрания собственников многоквартирного дома правомочным требуется участие владельцев или их представителей, обладающих более 50% голосов от общего числа. Однако, как отмечает Ирина Генцлер, директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города», на практике 30−40% созываемых собраний не достигают необходимого кворума и, следовательно, не могут быть проведены.
Учитывая сложившуюся ситуацию, разработчики законопроекта предлагают скорректировать Жилищный кодекс РФ, разрешив проведение повторных общих собраний собственников МКД по ключевым вопросам при участии владельцев, обладающих более 25% голосов.
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