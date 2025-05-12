В Госдуме хотят упростить смену управляющих компаний в домах

В соответствии с текущим законодательством, для признания собрания собственников многоквартирного дома правомочным требуется участие владельцев или их представителей, обладающих более 50% голосов от общего числа. Однако, как отмечает Ирина Генцлер, директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города», на практике 30−40% созываемых собраний не достигают необходимого кворума и, следовательно, не могут быть проведены.