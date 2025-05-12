Экономист Ляшок предупредил россиян о замедлении темпов роста зарплат

Рост зарплат россиян в текущем и следующем годах ожидается на замедленном уровне из-за снижения дефицита кадров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
По его словам, темпы увеличения заработной платы будут ниже по сравнению с 2023—2024 годами.
Ляшок отметил, что основным фактором роста зарплат в последние годы был высокий дефицит кадров, который, по всей видимости, достиг своего пика и начал постепенно ослабевать. Это изменение может повлиять на динамику заработных плат в стране.
Эксперт также добавил, что количество открытых вакансий сокращается, а уровень безработицы в январе-феврале 2025 года увеличился незначительно. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в следующем году на 5,7%, что ниже текущего показателя в 7%.
Ранее чообщалось, что средняя зарплата работника в России к 2028 году вырастет на 51,15%. В 2025 году показатель достигнет значения в 102,7 тысячи рублей. В годовом выражении рост составит 16,8%.