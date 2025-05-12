Стало известно, когда зарплата половины челябинцев превысит 100 тыс. рублей

Эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты в 100 тыс. рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности).
Выяснилось, что на Южном Урале это произойдет через 4 года и 4 месяца, с учетом текущей покупательной способности. А через 7 лет 3 месяца такую зарплату будут получать 75% жителей региона.
В целом в рейтинге регионов по динамике зарплат Челябинская область заняла 20 место из 85 возможных, без учета новых территорий.
Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором уже сейчас половина работников получают чистую зарплату выше 100 тыс. рублей в месяц. Также в топ-5 с минимальным сроком вошли Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Во всех этих субъектах РФ среднестатистический работник сможет рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц (с учетом уровня цен) менее чем через два года.
В среднем по России зарплата половины работающих может превысить 100 тыс. рублей чуть менее чем через пять лет при сохранении текущих среднегодовых темпов роста.
Замыкают рейтинг Северо-Кавказские республики, где, согласно официальной статистике, уровень зарплат невысокий относительно среднероссийского показателя. Так, в Ингушетии для роста медианной зарплаты выше 100 тыс. рублей с учетом покупательной способности, согласно исследованию, потребуется более 15 лет, а в Чечне более половины работников будут получать 100 тыс. рублей через 13,9 лет.