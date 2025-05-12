Стало известно, когда зарплата половины челябинцев превысит 100 тыс. рублей

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором уже сейчас половина работников получают чистую зарплату выше 100 тыс. рублей в месяц. Также в топ-5 с минимальным сроком вошли Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Во всех этих субъектах РФ среднестатистический работник сможет рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц (с учетом уровня цен) менее чем через два года.