Стоимость биткоина превысила $105 тысяч впервые с 31 января

Между тем стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации возобновляет покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 13 апреля по 5 июня 2025 года планируется направить на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день.