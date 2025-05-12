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Стоимость биткоина превысила $105 тысяч впервые с 31 января

В последний раз стоимость биткойна превышала $100 тыс. 8 мая 2025 года.

Во время торгов на криптовалютной бирже Binance стоимость биткойна вновь преодолела отметку в $105 тысяч — это произошло впервые с конца января. По информации платформы, около 04:05 по московскому времени курс криптовалюты увеличился на 0,34%, достигнув $105,032.

Однако спустя 14 минут динамика изменилась: биткойн потерял часть прироста, опустившись до $104,495, что соответствует снижению на 0,61%.

Ранее, 8 мая 2025 года, цифровая валюта уже поднималась выше $100 тысяч, что подчеркивает продолжающуюся волатильность рынка.

Между тем стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации возобновляет покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 13 апреля по 5 июня 2025 года планируется направить на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день.