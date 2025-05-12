С бывших пермских аптекарей суд взыскал 468 млн руб

В рамках банкротного дела ООО с соответствующим заявлением обратился в суд конкурсный управляющий компании.
Он выявил, что в период с 2013 по 2018 года общество, которым руководил господин Годовалов, выдало господину Шаврину несколько займов на общую сумму 303,4 млн руб. По первому договору займа 2013 года было возвращено лишь 57 млн руб., по договору 2018 года — ничего. По мнению управляющего, указанные сделки заключались на условиях, заведомо невыгодных для ООО «Годовалов». Процентные ставки по указанным договорам займа (1,2% и 7,8% годовых) значительно отклонялись от средневзвешенной процентной ставки, действовавшей в соответствующие периоды по данным Банка России (превышавшей 10% годовых).
Суд первой инстанции решил взыскать с экс-гендиректора ООО Андрея Годовалова 246 млн руб. Также суд счел, что Николай Шаврин своими действиями принес обществу убытки в виде упущенной выгоды в размере 222,1 млн руб.
В начале 2024 года ООО «Годовалов» (бывшая головная организация холдинга, занималось оптовыми поставками лекарств) было признано банкротом, до этого в октябре 2023 года общество объявило о самоликвидации. Развивавшаяся в составе холдинга сеть «Аптеки от склада» также свернула деятельность. Учредителями сети выступали бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Оба объявили себя банкротами, признав за собой долги на сумму свыше 4 млрд руб.