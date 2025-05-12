С бывших пермских аптекарей суд взыскал 468 млн руб

Он выявил, что в период с 2013 по 2018 года общество, которым руководил господин Годовалов, выдало господину Шаврину несколько займов на общую сумму 303,4 млн руб. По первому договору займа 2013 года было возвращено лишь 57 млн руб., по договору 2018 года — ничего. По мнению управляющего, указанные сделки заключались на условиях, заведомо невыгодных для ООО «Годовалов». Процентные ставки по указанным договорам займа (1,2% и 7,8% годовых) значительно отклонялись от средневзвешенной процентной ставки, действовавшей в соответствующие периоды по данным Банка России (превышавшей 10% годовых).